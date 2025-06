MN - Caos Theo: l'Atletico Madrid ha fatto saltare la trattativa. Adesso bisognerà trovare una nuova soluzione per il francese

vedi letture

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Theo Hernandez all’Atletico Madrid, ma nelle ultime ore il colpo di scena: la trattativa si è bloccata per un improvviso ripensamento del club spagnolo. Il terzino francese aveva già detto no alla ricca offerta dell’Al Hilal, preferendo restare in Europa in cerca di un progetto sportivo all’altezza. Una scelta coraggiosa, considerato che il rapporto con il Milan è ormai ai titoli di coda. A 27 anni, Theo punta a un’ultima grande sfida nel calcio europeo.

Infatti, come appreso dalla nostra redazione, nelle ultime settimane, il forte interesse dell’Atletico – il club che lo aveva lanciato da giovanissimo – sembrava destinato a concretizzarsi. Dopo i primi tentativi respinti dal Milan, giudicati troppo al ribasso, le parti sembravano essersi finalmente avvicinate. L’accordo era stato trovato sulla base di 20 milioni di euro.

Intanto, l’agente del giocatore, Manolo Garcia Quilon, stava definendo nelle prime ore della giornata gli ultimi dettagli contrattuali direttamente nella sede dell’Atletico, al Metropolitano. Lo stipendio concordato per Theo sarebbe stato compreso tra i 5 e i 6 milioni di euro netti a stagione.

Dal Milan filtravano le prime conferme, ma in serata è arrivata la doccia fredda: l’Atletico ha fatto saltare l’affare. La dirigenza rojiblanca, dai piani alti, avrebbe deciso di riconsiderare le cifre, bloccando tutto sul più bello.

Resta da capire se si tratti di una pausa tattica o di una rottura definitiva. Infatti, sappiamo che l'agente di Theo, Quilon spera ancora di tenere viva la trattativa. Quel che è certo è che il futuro di Theo Hernandez resta appeso a un filo, tra un Milan che non svende e un Atletico ora più incerto che mai.

Di Antonio Vitiello