Milan, rallentamento nella trattativa con il Napoli per Musah ma l'affare non dovrebbe essere a rischio

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di ieri si è registrato un rallentamento nella trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah: l'affare non dorvebbe essere a rischio, ma le due società dovranno limare alcune situazioni burocratiche, specie sulle formule di pagamento dei 25 milioni di euro concordati.

La sensazione è che la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per chiudere l'operazione che porterà Musah alla corte di Antonio Conte che sta cercando alternative importanti in mezzo al campo. In questa stagione con il Milan, il giocatore americano ha collezionato in totale 40 presenze con la maglia rossonera in tutte le competizioni.