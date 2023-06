United arrabbiato con il Chelsea: non voleva si sapesse dei tre rifiuti per Mount

Fonte: tuttomercatoweb.com

Che il Manchester United sia interessato, o quantomeno lo sia stato, a Mason Mount non è un mistero, ma non lo è neanche il fatto che il Chelsea abbia rifiutato ben tre offerte dei Red Devils per il calciatore inglese. Proprio questo dettaglio ha fatto arrabbiare il club di Manchester, a cui non è piaciuto come i Blues abbiano gestito la cosa, con i giornali che sono venuti a conoscenza dei rifiuti dei londinesi.

Secondo quanto riportato da ManchesterEveningNews.co.uk, John Murtough, direttore sportivo del Manchester United, ha le mani legate a causa delle finanze messe a disposizione dalla società, ma soprattutto ritiene che il giocatore in questione sia sopravvalutato visto che vuole andarsene e ha il contratto in scadenza nel 2024.