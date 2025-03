United, Ratcliffe: "Senza certi tagli il club sarebbe rimasto senza soldi a dicembre"

vedi letture

Nel giorno della presentazione del rendering per il nuovo stadio del Manchester United - un progetto di impianto da 100mila spettatori - ha parlato il socio di minoranza del club, Jim Ratcliffe. Patron di Ineos, in una intervista alla BBC ha svelato di aver fatto importanti tagli a costi che gravavano sul club inglese: "In questo periodo abbiamo dovuto prendere decisioni spiacevoli o impopolari" - ha ammesso - "ma che sono necessarie per mettere basi solide sul Manchester United. I tifosi vogliono vedere la squadra tornare a vincere, ma è per questo che vanno fatte queste cose. Sono disposto ad essere impopolare, e posso sopportare di essere impopolare per un certo periodo di tempo perché credo che quello che stiamo facendo sia la cosa giusta".

Poi ha specificato: "Il Manchester United è deragliato e necessitava dunque di essere rimesso in carreggiata, le mosse che stiamo facendo oggi lo rimetterà dove oggi ci sono il Liverpool o il Real Madrid. Le persone devono mostrare un po’ di pazienza, senza crollare, e uscire dall’altra parte combattendo, ed è quello che faremo".

Ratcliffe entra successivamente in alcuni dettagli: "Il Manchester United sarebbe rimasto senza soldi entro la fine del 2025 dopo che ho messo 300 milioni di dollari e se non compriamo nuovi giocatori in estate. Siamo nel mezzo di un cambiamento, ed è un periodo scomodo e dirompente, e provo simpatia per i tifosi. La risposta semplice è che il club finisce i soldi a Natale se non facciamo queste cose".

Per sette stagioni il club ha speso di più di quello che guadagnasse – ha ammesso Ratcliffe –. Se spendi più di quello che guadagni, alla fine quella è la strada per la rovina. L’interesse sui prestiti (che ammontava a 43,8 milioni di euro nell’ultima stagione, ndr) è uno dei costi, ma non è il costo maggiore in questo club. Abbiamo bisogno di rimettere in ordine lo stadio in modo da avere solide basi finanziarie per il futuro. La maggior parte dei club nel Regno Unito ha qualche forma di debito. Ma se il club è davvero redditizio, come credo sarà nei prossimi anni, allora puoi fare il contrario. Puoi iniziare a ripagare il debito. Questo è dove credo che il Manchester United debba essere".

Sui giocatori: "Se guardi i giocatori che non abbiamo comprato noi, stiamo pagando Antony, Casemiro, Onana, Hojlund e Sancho. Queste sono tutte cose del passato, che ci piaccia o no, le abbiamo ereditate e dobbiamo sistemarle. Per Sancho, che ora gioca per il Chelsea e a cui paghiamo metà dello stipendio, dovremmo pagare 20 milioni in estate".