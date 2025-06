Milan, Javi Guerra segna con la Spagna U21: rossoneri pronti a rilanciare con una nuova offerta al Valencia

E' l'Inghilterra la seconda semifinali sta degli Europei Under 21, raggiungendo così l'Olanda che nel pomeriggio ha battuto per 1-0 il Portogallo. La Nazionale dei Tre Leoni, invece, in serata ha avuto la meglio sui pari età della Spagna. Match messo in discesa già nelle prime battute, con i gol messi a segno da McAtee al 10' e da Elliott al 15'.

La formazione allenata da Carsley sembra essere in pieno controllo della gara ma, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, l'arbitro fischia un calcio di rigore a favore della Spagna che Javi Guerra - in forza al Valencia e obiettivo di mercato del Milan - trasforma con freddezza. Nonostante il gol subito, l'Inghilterra gioca la ripresa con la giusta lucidità e nel finale chiude i giochi con il rigore trasformato da Anderson.

PRONTO IL RILANCIO

Il Milan non molla comunque la presa, anzi è pronto a presentare una seconda offerta più alta al Valencia. Lo scrive il quotidiano valenciano Levante che ricorda che il 30% della vendita di Guerra andrà al Villarreal. Se i rossoneri vogliono davvero portarlo a Milanello dovranno presentare una proposta economica importante e convincere una dirigenza come quella spagnola che non ha nei piani la cessione di Guerra.