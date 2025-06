Rilancio Gimenez, Allegri ha espresso la sua curiosità: vuole vederlo prima di emettere un giudizio

Il fatto che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante in questo calciomercato ha fatto sorgere parecchi dubbi in merito al futuro in rossonero di Santiago Gimenez. C'è da dire, comunque, che complice il ritorno a Roma di Abraham, l'addio di Luka Jovic e la cessione (in prestito) di Francesco Camarda, andare a rinforzare e completare quesl reparto era strettamente necessario.

Il fatto che Igli Tare e Max Allegri starebbero valutando profili di spessore come Dusan Vlahovic, Darwin Nunez e Mateo Retegui, però, aumenta il dubbio attorno alla posizione dell'attaccante messicano, che un po' come tutto il Milan ha avuto parecchie difficoltà nella seconda parte della scorsa stagione. Stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello Sport, però, il tecnico rossonero ha espresso la sua curiosità nei confronti del classe 2001, nel senso che prima di emettere ogni sorta di giudizio vorrebbero valutarlo nel corso di questa preparazione, che vale un po' come una sorta di seconda chances che lo stesso Gimenez non può permettersi di fallire.