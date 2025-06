San Siro, nuovo ricorso al Tar: "Il vincolo è già scattato. Stop alla vendita a Milan e Inter"

"Il vincolo storico e architettonico sullo stadio di San Siro è già sussistente": ne sono convinti il comitato “Sì Meazza“ di Luigi Corbani, i promotori del referendum e una rete di comitati e realtà milanese che hanno presentato un nuovo ricorso al Tar della Lombardia per tentare di bloccare la vendita a Inter e Milan dello stadio di proprietà del Comune di Milano. Lo riferisce oggi Il Giorno che scrive: "Il vincolo, quindi, sarebbe già scattato perché sono già trascorsi 70 anni e quindi, è la tesi dei ricorrenti, 'le società potrebbero acquistare le strutture che – alla data dell’acquisto – non avevano compiuto 70 anni, ossia il 23,15% del secondo anello'. Chiedono quindi di 'sospendere in via cautelare' gli atti al centro del ricorso (in particolare le determine dirigenziali del Comune e il parere reso dalla soprintendenza il 15 aprile 2025) e, valutando nel merito, dichiararne la nullità. E anche di sollevare una 'questione di legittimità costituzionale' davanti alla Consulta. Tenere le bocce ferme, in sostanza, per 'dirimere la questione del vincolo' chiedendo un chiarimento definitivo alla soprintendenza e al ministero per i Beni culturali.

Questo 'risponderebbe anche all’interesse del Comune di evitare di dare seguito a un procedimento viziato e incapace di produrre effetti definitivi legittimi, oltre che a quello delle società di non impegnare risorse economiche ingenti per un progetto che non potrebbe essere assentito'. Secondo i legali, infatti, l’indicazione della data del 10 novembre 2025 per la decorrenza del vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio 'è errata, arbitraria, ingiustificata oltre che contenuta in un parere della Soprintendenza che non esprime un giudizio definitivo sul punto e, anzi, richiama dati contraddittori: sussistono, infatti, prove storiche del fatto che la struttura fosse progressivamente esistente e addirittura utilizzata dalla fine del 1954 e, a maggior ragione, a giugno/luglio 1955'. Il vicolo è dunque, 'ragionevolmente già vigente'".