Stanotte tocca ancora a Gimenez: ultima gara del girone di Gold Cup per il Messico

Nella notte italiana tra domenica e lunedì, più precisamente alle ore 4 del mattino, tornerà in campo il centravanti rossonero Santiago Gimenez con la maglia del suo paese, il Messico. El Tricolor è impegnato in questi giorni nella Gold Cup, competizione che coinvolge le nazionali centro e nord americane. La squadra della punta milanista ha per ora vinto due partite su due: contro la Repubblica Dominicana 3-2 e contro il Suriname 2-0. Tra poche ore si giocherà l'ultima gara del girone, contro il Costa Rica.

Anche i costaricensi sono a quota 6 e anche loro già certi di accedere al prossimo turno: chi vince passa come primo, col pareggio passa il Messico in testa. Vedremo quale sarà il ruolo di Santiago Gimenez che è partito titolare (con assist) nella prima gara ed è subentrato a partita in corso nella seconda.

Di seguito la classifica aggiornata del girone:

Messico 6pt (+3)

Costa Rica 6pt (+2)

Repubblica Dominicana 0pt (-2)

Suriname 0pt (-3)