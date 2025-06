Ceccarini sul Milan: "Valutazione in corso su Chiesa"

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan, in particolare, cerca rinforzi per il suo centrocampo che ha perso la pedina più preziosa - Tijjani Reijders - e che presto potrebbe perderne anche altre. Tanti i profili che il club rossonero sta seguendo per rimpolpare il reparto che sarà rivoluzionato, su tutti Granit Xhaka e Javi Guerra. Nel suo consueto Editoriale della domenica su Tuttomercatoweb.com, il direttore Niccolò Ceccarini si è soffermato su entrambe le situazioni.

Non solo centrocampo, le strategie rossonere sul mercato passeranno anche dall'attacco. Le parole di Ceccarini sugli altri ruoli: "Il Milan si muove anche sul fronte offensivo. Saelemaekers rientrerà alla base ma oltre a lui c’è l’intenzione di prendere un altro esterno d’attacco. E qui c’è una valutazione in corso su Chiesa. Uno dei nodi riguarda sicuramente l’ingaggio. Il giocatore vorrebbe rientrare in Italia e perciò è un’ipotesi da non sottovalutare. E questa opportunità è valutata anche dal Napoli, che sta cercando un sostituto di Kvara. Il club azzurro però sta pensando anche ad altre ipotesi. Una di queste porta a Sancho del Manchester United".