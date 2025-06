L'Italia U21 sfida la Germania per un posto in semifinale: le formazioni

L'Italia U21 questa sera gioca i quarti di finale dell'Europeo in Slovacchia. Dopo le vittorie con Romania e Slovacchia, più il pareggio con la Spagna nel girone, oggi per gli Azzurrini del CT Carmine Nunziata c'è l'ostacolo Germania, avversario molto ostico. In campo, per i tedeschi, anche l'attaccante nato e cresciuto per tredici anni in Italia, Nicolò Tresoldi che negli ultimi giorni ha dichiarato il suo tifo per il Milan sin da bambino e che da luglio sarà un nuovo calciatore del Club Brugge.

Chi vince questa sera si guadagna un posto in semifinale contro la Francia che ha battuto in rimonta nei minuti finali la Danimarca per 3-2, al termine di una gara pazza. L'altra semifinale è già decisa: Inghilterra-Olanda. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali:

GERMANIA (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade. All. Di Salvo

ITALIA (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Koleosho; Gnonto. All. Nunziata