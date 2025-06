Baiocchini: "Theo ha dato disponibilità all'Al Hilal: non vuol dire che ci andrà sicuramente"

Manuele Baioccchini, in diretta su Sky Sport 24 durante lo speciale calciomercato, ha confermato l'indiscrezione di Gianluca Di Marzio che ha parlato dell'apertura di Theo Hernandez al trasferimento all'Al Hilal. Questa la spiegazione di Baiocchini: "Theo per la prima volta da quando è iniziata la trattativa, ha dato disponibilità al trasferimento: non vuol dire che ci andrà sicuramente ma che ascolterà le proposte e a sedersi al tavolo delle trattative. Forse le titubanze dell'Atletico Madrid hanno convinto Theo a pensarci bene nei confronti dell'Al Hilal".

Conclude così Manuele Baiocchini parlando dell'offerta economica al giocatore: "A livello di offerta economica non c'è proprio paragone: chiedeva al Milan 7-8 milioni, l'Atletico si è avvicinato a quelle cifre ma l'Al Hilal offre 18-20 milioni a stagione netti. Vero che a livello di ambizioni Theo avrebbe preferito l'Europa ma al tempo stesso si fa fatica a dire di no a proposte così importanti: l'Atletico non ha molta forza rispetto all'offerta economica dell'Al Hilal".