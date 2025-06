Inzaghi avvisa Milan e Lazio per questo mercato: "L'Al Hilal guarda anche in Italia"

Il tecnico dell'Al Hilal, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida della sua squadra contro il Salisburgo al Mondiale per Club, valida per la seconda giornata del torneo ideato dalla FIFA.

L'ex allenatore dell'Inter ha detto la sua in merito al mercato, dopo giorni intensi dal punto di vista delle voci di mercato che riguardano anche giocatori legati alla nostra Serie A, da Theo Hernandez a Nuno Tavares.

Queste le sue parole: "La società sta lavorando tantissimo per migliorare la squadra. Voleva già farlo prima del Mondiale per Club, il presidente ed il direttore non ci sono riusciti perché i tempi erano molto ristretti. Ora il mercato è da parte, lavoriamo su quello che abbiamo, che è molto interessante. La società però si sta sicuramente guardando intorno, sia in Italia che in altri Paesi".