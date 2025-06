L'Arabia tenta Kean: offerti 97 milioni tra cartellino e ingaggio

vedi letture

Moise Kean è un nome di assoluto gradimento non solo in casa Milan ma anche soprattutto Manchester United, con la Fiorentina deve stare attenta. Nel corso della stagione, riferisce La Gazzetta dello Sport, diversi emissari del club inglese lo hanno visionato da vicino e tuttora i Red Devils stanno valutando la situazione contrattuale dell'attaccante classe 2000.

Il fascino che trasuda la Premier League può essere un pericolo per la Fiorentina, ma sul bomber da 25 gol in 44 partite in verità è forte anche il vento d'Arabia: secondo la Rosea, c'è un'offerta sfornata sul tavolo per Kean con 97 milioni di euro complessivi, tra i 52 della clausola rescissoria e ben 45 milioni in tre anni di contratto con l'Al-Qadsiah.

Sicuramente nessuno scenario va scartato, anche se in vista del Mondiale 2026 mantenere la visibilità in un campionato decisivo potrebbe risultare decisivo nella politica decisionale di Kean. Secondo la Rosea, l'ex Juventus si prenderà il tempo necessario per scegliere la giusta strada per il suo futuro ma a Firenze sta bene, la piazza lo adora, la società lo stima e il futuro neo allenatore Pioli lo vorrebbe con sé.