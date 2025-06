Niente rinnovo per Jovic: Cruz Azul e Botafogo tentano l'ingaggio

Il Milan ha deciso di non esercitare il rinnovo di Luka Jovic, che lascerà dunque il club rossonero dopo 47 presenze, 13 gol e due assist. Per quanto fatto vedere nella seconda parte della scorsa stagione, l'attaccante serbo sarebbe potuto tornare più che utile a Max Allegri nel corso del prossimo campionato, ma alla fine si è deciso di intraprendere una strada diversa, con il Diavolo che adesso è sulle tracce di Vlahovic, Nunez e Retegui per rinforzare e completare il proprio reparto offensivo.

Per quanto riguarda Luka Jovic, invece, sono invece due le opzioni fino a questo momento concrete per il futuro. Stando ai colleghi del QS, infatti, i brasiliani del Botafogo e i messicani del Cruz Azul sono i club che hanno bussato alla porta del serbo, soluzioni interessanti ma che al momento non convincerebbero del tutto il classe '97, alla ricerca di una nuova opportunità in Europa.