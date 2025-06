Ursino si esprime sul problema della Nazionale: "Troppi stranieri in Serie A"

vedi letture

“Gattuso in Nazionale? Lo vedo bene. Questa volta in azzurro c’è l’uomo giusto al posto giusto. Può fare bene. L’essenziale è non guardare in faccia nessuno e convocare i calciatori a lui più congeniali”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino.

Qual è oggi il problema della Nazionale?

“Troppi stranieri in Serie A. Ci sono primavere con soli stranieri. Ci vorrebbe un limite. E poi maggiore attenzione ai vivai. Vedo pochi tecnici nelle giovanili con alto livello di preparazione: spesso per loro è un dopo lavoro”.

Gli errori di Spalletti?

“Difficile dirlo. Rimane comunque un grande allenatore. Ripartirà da un club”.

Ha avuto modo di sentire Gattuso?

“Gli ho mandato un in bocca al lupo, mi ha risposto subito. Ha ragione a non puntare su Acerbi per età e poi quando uno rifiuta la Nazionale è giusto che non torni più”.