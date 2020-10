Le squadre si sono affrontate altre 10 volte, sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il Milan ha centrato sei vittorie, il Celtic una. Nelle prime tre edizioni in cui ci sono stati confronti diretti, i rossoneri sono arrivati in finale: 1968/69 (campione), 2004/05 (vicecampione) e 2006/07 (campione).