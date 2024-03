Verso Fiorentina-Milan: Theo squalificato. Due diffidati per i rossoneri

Oggi, 30 marzo, il Milan sfiderà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, nella prima partita della viola dopo la tragica e improvvisa morte del direttore generale Joe Barone. La gara è in programma alle 20.45 e i rossoneri si metteranno in viaggio già venerdì sera. Non saranno della partita, perchè squalificati, due calciatori molto importanti per le rispettive rose. Il Milan sarà orfano di Theo Hernandez, mentre nella compagine viola mancherà il grande ex Giacomo Bonaventura.

Di seguito si riporta la situazione disciplinare di Fiorentina e Milan, tra squalificati e diffidati:

FIORENTINA

Squalificati: Bonaventura

Diffidati: Milenkovic

MILAN

Squalificati: Theo Hernandez

Diffidati: Loftus-Cheek, Musah