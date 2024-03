Verso Francia-Germania: Maignan è partito per Lione insieme al resto della squadra francese

Come testimoniano le foto pubblicate dal profilo della nazionale francese su X, Mike Maignan è partito insieme al resto della squadra di Didier Deschamps per Lione dove domani alle 21 è in programma un'amichevole contro la Germania. Dopo due giorni in cu non ha lavorato in gruppo, ieri il portiere del Milan, alle prese con un lieve problema ai tendini del ginocchio (infortunio rimediato durante l'ultimo match con i rossoneri contro il Verona in Serie A), è tornato ad allenarsi normalmente e quindi dovrebbe essere recuperato per il match contro i tedeschi.

Da capire se il numero uno rossonero sarà in campo dal primo minuto o se Deschamps preferirà tenerlo a riposo. Qualcosa in più si saprà oggi pomeriggio quando è in programma la conferenza stampa della vigilia del ct francese. In queste ore, Maignan parlerà anche con lo staff medico della sua nazionale e insieme prenderanno una decisione.