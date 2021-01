Questa sera alle ore 18.00 andrà in scena a San Siro il match tra Milan e Atalanata. I rossoneri arrivano alla partita con alcuni recuperi importanti, tra cui quelli di Rebic e Theo Hernandez, ma avrà ancora diversi indisponibili: Bennacer e Gabbia per infortunio, Romagnoli e Saelemaekers per squalifica e Calhanoglu positivo al Covid-19.