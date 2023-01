Verso Salernitana-Milan: De Ketelaere partirà dalla panchina, viene considerato la prima alternativa offensiva a Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Charles De Ketelaere, segnalato in miglioramento fisico e mentale, partirà dalla panchina nel match contro la Salernitana in programma oggi alle 12.30: questo perchè, come spiega stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, il giovane belga viene considerato la prima alternativa offensiva a Giroud (sono assenti per infortunio Rebic, Origi e Ibrahimovic).