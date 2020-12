Verso Sparta Praga-Milan, i precedenti

Milan e Sparta Praga in campo europeo si sono incrociate ben 7 volte. Il primo match risale al lontano 1973 nella Coppa delle Coppe: i rossoneri vinsero 1-0 all'andata e 1-0 al ritorno, a segno in entrambi i casi Chiarugi. Nel 1995 le squadre si incontrarono in Coppa Uefa. A San Siro terminò 2-0 per il Milan con doppietta di Weah, mentre a Praga 0-0. Prima della più recente partita nei gironi di Europa League (3-0 per i ragazzi di Pioli), le due squadre si sono trovare nel 2004, in Champions League. Anche in questo caso a Praga finì 0-0, mentre a San Siro 4-1 per il Diavolo.