Verso Torino-Milan: l'ultima vittoria rossonera in casa dei granata è stato lo 0-7 del 2021

Queste alcune curiosità statistiche in vista di Torino-Milan riportate dal sito della Lega Serie A:

- Dopo il 2-2 nel match d’andata alla prima giornata, Torino e Milan potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18.

- Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare casalinghe contro il Milan in campionato (4V, 6N); l’unico successo dei rossoneri in trasferta in questa striscia risale al 12 maggio 2021: 7-0, una delle tre sconfitte più larghe subite dai granata in Serie A (tutte per 0-7), dopo quelle contro l’Atalanta nel gennaio 2020 e sempre contro i rossoneri nel febbraio 1950.

- Il Torino ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Milan in campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno tre successi interni di fila contro i rossoneri: tre tra il 1976 e il 1977 e quattro tra il 1947 e il 1949.