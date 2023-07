VIDEO - Il Milan è partito per Los Angeles: le immagini dei giocatori rossoneri che salgono sull'aereo per gli USA

Alle 14.08, con oltre un'ora di ritardo, il Milan è decollato dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere Los Angeles e iniziare la sua tournée estiva negli Stati Uniti, durante la quale sarà impegnato in tre amichevoli di lusso contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Il profilo Instagram del club di via Aldo Rossi ha pubblicato un video con le immagini dei giocatori rossoneri che salgono a bordo dell'aereo: