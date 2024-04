VIDEO MN - Adani: "Certo che vedrei bene De Zerbi al Milan, ma non so quanto gli convenga ora..."

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le dichiarazioni sul Milan ed il possibile futuro allenatore raccolte dal nostro inviato.

Vedresti bene De Zerbi al Milan? “De Zerbi lo vedrei bene in tutte le squadre, farebbe bene a tutte le squadre. Il suo è un calcio di valori che parte prima di tutto da una grande presa umana con l’ambiente, il corpo tecnico, i ragazzi, la dirigenza, i tifosi. È uno che riesce a fidelizzare molto prima ancora di andare in campo, dove è qualcosa di unico. Certo che lo vedrei bene al Milan. Lo vedrei bene anche alla Juve. Ma non so quanto gli convenga ora, perché credo che il percorso all’estero gli si addica di più in questo momento, visto che l’ha cominciato da un paio d’anni passando dall’Ucraina, esperienza difficile, e facendo molto bene in questo biennio al Brighton, dove ha colpito tutto il movimento inglese. Sicuramente farebbe molto bene anche da noi”.

C’è un altro profilo che vedresti bene al Milan post Pioli? “Ci sono diversi profili. Io stimo tantissimo Xavi, allenatore del Barcellona. Non so se possa essere connesso attualmente ad un futuro al Milan, ma mi sembra che la grandezza del Milan e la grandezza di Xavi stiano molto bene insieme”.