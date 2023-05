Fonte: Antonio Vitiello

Manca davvero pochissimo alla semifinale d'andata di Champions League fra Milan e Inter. Per l'occasione, come riportato dalla redazione di MilanNews.it, San Siro è stato illuminato interamente di rosso. Un'immagine suggestiva che sottolinea la grande attesa per una gara storica, tanto per entrambe le squadre quanto per il calcio italiano e la città di Milano.