VIDEO MN - Tare lascia Casa Milan dopo una lunga giornata di incontri

Dopo una giornata ricca di incontri a Casa Milan, Igli Tare ha lasciato la sede rossonera per dirigersi verso il suo alloggio. Domani altra lunga giornata lavorativa.

LO STALLO PER MUSAH

Permane lo stallo tra Milan e Napoli su Yunus Musah. Oggi incontro in sede tra Furlani e Busardò, intermediario dell’operazione, ma non ci sono stati i passi avanti sperati. Apprende la redazione di MilanNews.it che i motivi al momento sono due: le differenze sui bonus e la loro attivazione a cui si aggiunge la permanenza di Anguissa, che al momento blocca ulteriori inserimenti a centrocampo da parte del Napoli.

La trattativa non è ancora saltata, ma la chiusura si allontana dopo che la scorsa settimana sembrava essere tutto sulla strada gusta.

NESSUNO SVILUPPO PER THEO

Si è concluso da poco l'incontro tra Federico Pastorello e la dirigenza rossonera a Casa Milan. Il noto procuratore oggi ha indossato le vesti dell'intermediario per conto dell'Al-Hilal. Il club arabo, che ha da poco firmato Simone Inzaghi come nuovo allenatore, non molla per Theo Hernandez.

Nelle scorse settimane c'era stato un forte tentativo per il terzino, poi non andato a buon fine: il Milan aveva accettato l'offerta da circa 30 milioni di euro, il francese invece aveva declinato, con la speranza di rimanere in Europa. Da allora è praticamente saltata la pista Atletico Madrid e l'Al-Hilal continua a provarci per Theo: il giocatore al momento non gradisce la destinazione ma è una situazione da tenere comunque d'occhio nel corso dell'estate.