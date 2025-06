MN - Ruiz: "Non credo che sarà facile per Guerra andarsene ora, a meno che non ci sia un'offerta significativa"

vedi letture

Il Milan punta a Javi Guerra (CLICCA QUI per leggere il focus sul calciatore) per rinforzare il centrocampo. Per conoscere meglio il talento 22enne del Valencia abbiamo parlato col collega de "La Grada" e "Plaza Deportiva", Jorge Ruiz.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Pensi che Javi Guerra sia pronto per il salto in un club con aspettative più alte come il Milan?

"Sì e no. Ha la qualità, oltre al livello. Il problema qui è il tempismo. Javi Guerra è molto giovane e ha periodi di instabilità durante la stagione. Tuttavia, con l'arrivo di Carlos Corberán in panchina, abbiamo visto la versione migliore di Javi Guerra, ed è per questo che il giocatore è il primo ad affermare apertamente di voler rimanere qui. Non credo che sarà facile per lui andarsene ora, a meno che non ci sia un'offerta significativa.

COME GIOCA JAVI GUERRA

Per spiegare il suo ruolo campo, riportiamo le parole del suo ex allenatore, Ruben Baraja: "Può giocare su entrambe le fasce perché è veloce. Può anche giocare interno, come doppio perno o come numero 10. Può giocare in diversi ruoli". Lo stesso Guerra, incalzato dai giornalisti, ha dichiarato: "Penso di essere un giocatore che può adattarsi a tutte le posizioni del centrocampo, e devo anche essere lì, muovendomi per creare spazio. Mi trovo bene in qualsiasi posizione."

Di fatto Guerra è prevalentemente impiegato come centrocampista centrale, dove sia nella Spagna U21 che nel Valencia agisce come uno dei due mediani davanti la difesa. Tuttavia le sue caratteristiche non sono propriamente quelle di un mastino, semmai di un giocatore più offensivo, di fatto una mezzala. Per intenderci, quello che ha fatto spesso Reijnders nel 4-2-3-1 al Milan. Per le lunghe leve, però (187 cm) potrebbe ricordare anche Rabiot, sebbene sia destro di piede a differenza del francese. L'ideale pertanto è affiancargli un giocatore dall'attitudine difensiva per poterlo "liberare" tatticamente.