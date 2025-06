Dembele racconta: "Il ricordo più bello della finale di Champions? Vedere in lacrime Marquinhos e Kimpembe"

Reduce da una stagione trionfale con il Paris Saint-Germain, coronata dalla vittoria in Champions League grazie al clamoroso 5-0 inflitto all’Inter in finale, Ousmane Dembélé si è raccontato in un’intervista a L’Équipe, ripercorrendo i momenti più emozionanti di questo successo storico per il club parigino. Alla domanda su quale immagine conserverà per sempre di quella finale, l’attaccante francese non ha esitato: "Vedere Marquinhos e Kimpembe in lacrime. Dopo anni di lotta e sacrifici, vederli alzare finalmente la Coppa è stato toccante. Quei momenti resteranno impressi per sempre".

Un altro ricordo indelebile per Dembélé è stata la gioia dei tifosi al fischio finale: "L’atmosfera era irreale. Il club e i suoi sostenitori meritavano questa gioia dopo tutto l’impegno degli ultimi anni". Adesso, dopo i trionfi di squadra, Dembélé punta ai riconoscimenti individuali, su tutti il Pallone d'Oro: "Essere tra i favoriti per il Pallone d’Oro è già una grande vittoria. Ma voglio fare ancora di più".

Con un PSG finalmente dominante e un Dembélé leader e decisivo, nella capitale francese potrebbe essere cominciata una nuova era. L'ex giocatore di Borussia Dortmund e Barcellona è deciso a lasciare un’impronta nella storia.