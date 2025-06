Morata vuole lasciare il Galatasaray: possibile nuovo ritorno con Allegri?

vedi letture

Álvaro Morata starebbe pensando di lasciare il Galatasaray dopo appena metà stagione. L'ex attaccante di Atletico e Juve non si è ambientato del tutto in Turchia e starebbe valutando una nuova avventura in Europa.

Tra le opzioni, potrebbe spuntare un ritorno al Milan insieme a Max Allegri, grande estimatore di Morata già ai primi tempi nella Juventus (2015). Il club rossonero detiene ancora il suo cartellino, dal momento che lo spagnolo è in prestito fino al 20 gennaio 2026.

Morata, che ha già lavorato con Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus, conserva un ottimo rapporto con il tecnico livornese. Se l’allenatore dovesse chiamare lo spagnolo, il ritorno in Italia dell’attaccante potrebbe trovare ulteriore concretezza. Allegri lo conosce bene e sa come valorizzarne le caratteristiche, anche in un ruolo da seconda punta o da alternativa di lusso. Che sia Morata il possibile nuovo attaccante per Allegri?