VIDEO - Pioli a Sky: "Mancata qualità, eliminazione giusta"

vedi letture

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport al termine di Roma-Milan di Europa League. Le sue dichiarazioni:

Un Milan non all’altezza del quarto di finale: “Sì, assolutamente sì. La Roma ha messo più qualità e più determinazione e ha passato il turno meritatamente”.

Che problema c’è stato? Tattico o mentale? “Ci sta di tutto dentro. Ci è mancata qualità. Non abbiamo creato occasioni da gol chiarissime ma è altrettanto vero che abbiamo avuto situazioni dentro l’area dove potevamo segnare qualche gol in più, sfruttando la superiorità numerica. Non ci siamo riusciti perché non abbiamo avuto quella qualità e quella determinazione che serviva per cercare di ribaltare un risultato così negativo dopo il 2-0 loro”.

Un’ora in superiorità numerica ma un Milan non carico: “Dovevamo essere molto più lucidi, intensi e veloci nel far girare la palla, non forzare le giocate e giocare tutto il secondo tempo vicino la loro area e non sempre ci siamo riusciti, non sempre siamo stati così precisi nell’ultimo passaggio, non sempre siamo stati così precisi a non forzare. Quando poi ci sono capitate occasioni non abbiamo avuto la qualità per concretizzarle”.

Perché siete andati subito sotto? “Nel primo gol non abbiamo preso l’inserimento di Mancini prima che si arrivasse al suo tiro, poi lui fa una gran giocata e dovevamo essere più attenti. Poi c’è stata una gran giocata di Pellegrini. Hanno fatto due tiri e hanno preso o l’incrocio Dybala o il palo Pellegrini dove poi dopo hanno segnato il gol. Loro hanno avuto più qualità e sono stati più decisivi nelle giocate decisive, bisogna ammetterlo: non siamo stati di un livello alto come pensavamo e speravamo di poter essere”.

Le due partite di Theo: “Secondo me dopo sconfitte del genere non può essere solo il discorso di un singolo che non ha reso per come potrebbe. Credo che noi possiamo fare molto meglio. Bisogna dare i meriti alla Roma che ha giocato molto bene, ma noi potevamo tenergli testa e potevamo uscire da questo doppio confronto con risultati diversi. Non siamo riusciti ad alzare il nostro livello e questo ti penalizza perché la Roma sta bene, ha qualità, e ben messa in campo e noi non siamo stati così efficaci in entrambe le fasi. È anche un momento dove non è che concediamo tantissimo, ma quando concediamo, subiamo. E quando subisci tanto concedendo poco vuol dire che devi essere ancora più attento e determinato. Se in due partite abbiamo tirato in porta 40 volte e poi ha fatto gol solamente Gabbia su un calcio d’angolo significa che la qualità è venuta meno”.