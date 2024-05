TMW RADIO - Braglia: "Panchina Milan? Motta va bene, ma per me serve l'usato sicuro di Conte"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan e del tanto discusso futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, passo indietro per ora per Lopetegui. Chi arriverà allora?

"Potrebbe andare bene De Zerbi, a patto che l'opinione pubblica gli dia del tempo e non lo critichi subito al primo passo falso. Io prediligerei però l'usato sicuro. I maggiori sforzi economici vanno fatti sul mercato, soprattutto in mezzo al campo e davanti. Se Tomori e Kalulu tornano ad essere quelli dello Scudetto, con filtro in mezzo al campo, dietro si può stare bene così. Per me serve l'usato sicuro di Conte. Che può garantire anche a chi vuole andare via, vedi Theo Hernandez e Maignan, di rimanere. Motta va bene, ma la prima scelta per me è Antonio".