Vieri ammette: "Bisogna dare del tempo a un allenatore, altrimenti ne cambi uno dietro l'altro e viene fuori un disastro"

Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Juventus e Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così di svariati temi legati alle big di A, dai bianconeri che hanno chiamato Tudor al posto di Motta, ai rossoneri che sono noni in campionato e lontanissimi dalla Champions League, fino all'Inter che è in corsa su tre fronti contemporaneamente. Le sue parole sulla stagione del Milan.

Vieri sul Milan

"Io non cambierei mai l'allenatore in corso, non credo in questa cosa. Per fare delle squadre ci vuole tempo e in Italia non hai mai tempo per fare niente, specialmente nelle grandi squadre. I giocatori si devono ambientare, l'allenatore deve capire come farli giocare, il processo è lento. Bisogna dare del tempo a un allenatore, sennò ne cambi uno dietro l'altro e viene fuori un disastro. Giustamente però i presidenti mettono i soldi e decidono loro".