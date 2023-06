Weah: "Lo sport è importante, tiene i ragazzi nei posti giusti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

George Weah è l'attuale Presidente della Repubblica in Liberia, carica che l'ex rossonero ha intenzione di mantenere dopo le elezioni in programma. Per Weah, che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta, lo sport è fondamentale: "Lo sport è importante per tenere i ragazzi nei posti giusti, lo sport è educazione e adesso bambini e giovani in Liberia possono studiare gratis. Quando sono cresciuto io ho avuto una unica opportunità: la scuola islamica, perché era gratuita e di soldi a casa mia non ce n’erano. Sono andato anche se ero di religione cristiana e ho imparato tante cose".