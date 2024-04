Xavi cambia idea e resta al Barcellona: oggi l'annuncio

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Xavi Hernandez non lascerà più il Barcellona a fine stagione e oggi alle 13 terrà una conferenza stampa col presidente del club, ;;;;Joan Laporta, nel centro sportivo blaugrana per spiegare le regioni di questo dietrofront rispetto alle decisioni annunciate a inizio anno. Ieri c'è stata una serie di incontri tra l'allenatore e i dirigenti della società e in serata si sarebbe arrivati alla scelta, che dovrebbe essere ufficializzata oggi, secondo cui Xavi rispetterà fino in fondo il contratto in corso, che scade nel giugno del 2025.

L'annuncio di voler lasciare la panchina blaugrana fatto a gennaio da Xavi aveva sorpreso, ma l'ex centrocampista sembrava deciso e aveva sostenuto di non sentire sufficiente energia per continuare. (ANSA).