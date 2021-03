Zaccheroni su Ibra: "Ho il rammarico di non averlo mai allenato"

Alberto Zaccheroni, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha raccontato così Zlatan Ibrahimovic: "Ho solamente un rammarico: di non averlo mai allenato. Non capisco come non abbia mai vinto un Pallone d'oro. Io lo considero un furto. In Italia, che è stato il campionato più difficile del mondo, vinceva la squadra in cui giocava Ibra. Però, al Milan, non l'avrei preso. Da allenatore ho sempre pensato a costruire, ho sempre dato la possibilità ai giovani di farsi vedere. Costruire, per me, significa che posso mettere in campo dei giocatori che possono durare nel tempo e che possono aiutare la squadra ad arrivare ad altissimi livelli".