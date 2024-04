Zancan su Pioli: "Il suo bilancio al Milan è positivo, ma l'uscita dall'Europa League e il derby hanno peggiorato un clima già deleterio"

In merito all'attuale momento che sta vivendo tutto il mondo Milan e quindi con un occhio di riguardo in vista della prossima stagione, ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo, Federico Zancan. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Il bilancio di Pioli al Milan secondo me è molto positivo, poi è inevitabile soprattutto nel calcio di oggi, che ormai mastica gli allenatori, quando fai un'annata al di sotto delle aspettative, è normale che l'allenatore possa finire sotto pressione. Si respirava un po' questo clima di cambiamento, poi l'uscita dall'Europa League in quel modo e lo scudetto nel derby contro l'Inter hanno accelerato il processo in un clima già deleterio".