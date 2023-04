Zapelloni, un paragone e una previsione: "I rinnovi di Leao e Leclerc sono entrambi probabili"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Umberto Zapelloni, noto giornalista esperto di motori, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 a "Tutti Convocati" e si è lanciato in un paragone e in una previsione tra un protagonista del Milan e uno della Ferrari in Formula 1: "Rinnovi Leao e Leclerc? Credo siano probabili entrambi. Leao vuol restare al Milan. Charles ha bisogno di un conforto da parte della Ferrari, pensava di poter vincere quest'anno. Non so, però, quali alternative abbia Leclerc, a differenza di Leao"