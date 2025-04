Zazzaroni: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, ma sono arrivate pressioni federali"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Pressing, in onda ogni domenica sera su Canale 5, Ivan Zazzaroni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla scelta del nuovo direttore sportivo rossonero, che fino ad una settimana fa sembrava potesse essere Fabio Paratici:

"Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l'ha in mano il contratto. Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale, lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia, vorrei capire per quale ragione".