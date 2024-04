Zero tiri in porta del Milan con la Juve. Pioli: "Vero, ma abbiamo comunque creato occasioni"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan.

Vi soddisfa il pari? Non le soddisfano gli zero tiri in porta del Milan?

"È un pari che soddisfa, la squadra ha messo tanta determinazione e tanto spirito. Vero che non abbiamo tirato in porta, ma la squadra secondo me ha creato occasioni per mettere in difficoltà la Juventus".

Qual è l'obiettivo?

"Secondo posto non ancora conquistato. Ora abbiamo tre partite in casa su quattro. La stagione non è andata sicuramente come volevamo, ma ora dobbiamo rendere al meglio in queste ultime tre partite".