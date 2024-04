Zola su Loftus-Cheek: "Non avevo nessun dubbio che il suo arrivo al Milan sarebbe stato un successo"

Nel corso dell'intervista con l'edizione odierna di Tuttosport, Gianfranco Zola si è soffermato sui giovani: "Stiamo facendo fatica a produrre talenti, questo è vero. Un fattore importante è che ci sono sempre meno bambini che giocano a pallone. Un conto è l’Academy, un conto è giocare per strada, dove sviluppi una serie di abilità che poi ti permettono di avere una marcia in più. Spesso e volentieri i nostri ragazzi oggi si dedicano al calcio 2 volte alla settimana per un’ora e mezza. Noi giocavamo per strada con gli amici per 3 ore tutti i giorni. A questo bisogna aggiungere che il calcio è un po’ cambiato nel suo sviluppo. Adesso il ruolo del numero 10 è stato assorbito dalle mezzali, che sono di qualità e i giocatori di fantasia vengono impiegati sugli esterni, visto che tanti giocano soprattutto col 4-3-3. Per questo stanno sparendo i trequartisti che non sono più figure centrali all’interno del gioco. Indubbiamente bisogna dare più spazio alla creatività, perché stiamo avendo problemi di qualità. Ce n’è troppo poca rispetto al passato

Yildiz? Fortissimo. Mi piace davvero tanto. Ha qualità importantissime per fare una carriera di altissimo livello. Il paragone di Ravanelli con me? In certe cose ci assomigliamo, ma io ero più punta tanto che a Parma e al Chelsea facevo il falso nueve. Lui lo vedo più centrocampista rispetto a me: gioca maggiormente di raccordo tra le linee come uomo assist. La Juve comunque ha in casa un talento incredibile. Soulé? L’ho visto spesso anche dal vivo quando era in Next Gen e mi ha sempre impressionato. Parliamo di un talento purissimo con un gran bel dribbling. A Frosinone sta facendo benissimo. Per me è pronto l’anno prossimo per essere grande protagonista anche alla Juventus.

Loftus-Cheek? Non avevo nessun dubbio che il suo arrivo al Milan sarebbe stato un successo, visto che conosco bene le sue qualità. Ha dribbling, palleggio, eccelle in fase difensiva e potenzialità enormi. Non mi sorprende che stia facendo così bene, avrei scommesso qualsiasi cifra sul fatto che sì sarebbe imposto alla grande in Serie A".