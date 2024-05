Maignan tra infortuni e rinnovo: il Milan potrebbe pensare a monetizzare

La stagione di Mike Maignan è stata particolare: un saliscendi tra ottime prestazioni, diverse defaillances e i soliti infortuni. Ed è proprio la tenuta fisica che inizia a far riflettere il Milan, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport. In tre stagioni complessive, il francese ha saltato la bellezza di 39 partite complessive a causa di infortuni: praticamente un intero campionato. Chiaro che quest'anno l'assenza è stata ammortizzata da un Marco Sportiello che si è fatto sempre trovare pronto ma è una situazione a cui va posto un freno.

A questo si aggiunge anche la questione del rinnovo di contratto. Maignan è legato ai colori rossoneri ancora fino al 2026, due stagioni. Già da quest'anno sono partiti i discorsi per un possibile prolungamento dell'accordo, con largo anticipo per evitare spiacevoli sorprese. L'estremo difensore chiede un ingaggio alla Leao, da circa 7 milioni: una cifra importante per il club che ancora non è arrivato a stringere la mano al suo portiere. Visto e considerato tutto questo, oggi il Corriere dello Sport sottolinea come per il Milan potrebbe aver senso monetizzare da un'eventuale cessione di Maignan, come fatto con Tonali l'anno scorso.