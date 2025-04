Zola sulle seconde squadre: "Serie C palestra importantissima. Fa crescere il talento"

Juventus, Atalanta, Milan (in rigoroso ordine di iscrizione) e in futuro anche Inter (dal prossimo anno) e Roma (dalla stagione 2026/27 probabilmente). Le seconde squadre dopo un inizio lento con una sola formazione in campo nei primi anni stanno prendendo sempre più piede nella terza serie italiana nonostante trovino ancora la contrarietà di molte tifoserie.

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.come TMW Radio a margine della finale di Coppa Italia Serie C disputata ieri a Rimini, il vice presidente della Lega Pro Gianfranco Zola ha parlato così dell’importanza del loro lavoro nella crescita dei giovani: "Questo torneo è di alto livello e puoi anche avere giocatori di qualità, come li ha ad esempio il Milan, ma non basta. Per questo la Serie C è utile per far crescere un talento: perché gli permette di confrontarsi con un trentenne che conosce il mestiere e che, magari, non ha le tue stesse qualità tecniche, però ha gli strumenti per vincere le partite, per metterti in difficoltà e, quindi, farti migliorare.

E i giovani hanno proprio bisogno di imparare questi strumenti, perché per diventare un giocatore di alto livello non bastano la tecnica, il tiro o la velocità. Devi anche saper utilizzare queste peculiarità nel modo giusto, al momento giusto e nel posto giusto. Per questo la C può essere una palestra importantissima".