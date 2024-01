PODCAST - Fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, lontani dallo Scudetto: cosa deve fare ora il Milan tra campo e mercato

Dopo essere stato eliminato ai gironi di Champions League e trovandosi, in questo momento, un po' troppo lontano dalle due battistrada per sperare concentramente di lottare per lo Scudetto, il Milan ha detto addio ad un altro importante obiettivo di questa stagione; la sconfitta di ieri sera contro l'Atalanta, infatti, ha causato l'eliminazione dai rossoneri dalla Coppa Italia, che era diventata appetibile con un tabellone in discesa e una stagione che, senza Champions, richiedeva altre priorità.

Cosa, dunque, fare ora tra campo e mercato per risollevare la situazione? Intanto domenica c'è la Roma e, nel frattempo, ci sono... le trattative!

Nel podcast odierno ci focalizziamo su questi due aspetti con tutte le ultime notizie: clicca sul banner per ascoltarlo!