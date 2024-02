Sporting e Lille in tribunale (di nuovo): ecco perché Leao non c'entra nulla (PODCAST)

vedi letture

Ep. 431 - Sporting e Lille in tribunale (di nuovo): ecco perché Leao non c'entra nulla

Questa mattina è arrivata la notizia, direttamente dal Portogallo e riportata da Record.pt, della nuova udienza fissata il 26 marzo al TAS di Losanna all'interno della vicenda tra Sporting Lisbona e Lille per il trasferimento dei Rafael Leao dal club portoghese al club francese. Una questione che non riguarda più il giocatore rossonero, che non sarà coinvolto nel procedimento giudiziario.

Nel podcast di oggi, si illustrano le motivazioni secondo cui Leao non sarà protagonista del processo: nello specifico l'indennizzo di 16.5 milioni, tramutati in 19.5 milioni circa con gli interessi, che Leao era chiamato a versare in solido con il Lille nello casse dello Sporting, è stato risarcito da parte del club francese, come aveva confermato lo scorso aprile la stessa squadra di Lisbona. Il club portoghese, in questo nuovo filone giudiziario che sa tanto di ultima spiaggia, ha l'intenzione di provare dal Lille il risarcimento totale di 45 milioni di euro circa, che era la cifra equivalente alla clausola rescissoria di Leao ai tempi dello Sporting. In questo Leao non c'entra nulla.

