MN - Accordo Milan-Lille sulla clausola di Leao e lodo Sporting: ecco la ricostruzione

Per mesi si è raccontato il lungo iter che ha poi portato Rafael Leao a rinnovare il suo contratto con il Milan anche grazie allo sgravo relativo alla multa che il giocatore, condannato in solido con il Lille, avrebbe dovuto corrispondere allo Sporting Lisbona per l’ormai famosa risoluzione unilaterale del contratto dell’estate 2018.

All’interno della relazione di bilancio del Milan, che MilanNews.it ha potuto visionare, è presente la seguente specifica: «Si segnala altresì che nel corso del mese di maggio 2023 la Società e Losc Lille hanno raggiunto un accordo per la rinegoziazione dei termini della Sell on Fee a favore del Lille relativa alla futura possibile cessione del calciatore Rafael Leao. L’accordo è da considerarsi modificativo ed integrativo di quello stipulato nell’estate del 2019 tra i due club in relazione all’acquisto del tesserato Leao».

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Milan ha raggiunto un accordo con il Lille in virtù del quale ha rinegoziato i termini della sell-on fee a favore del club francese, che avrebbe avuto diritto al 15% della cifra della futura rivendita di Leao da parte del Milan.

Successivamente a questo accordo, il Lille ha saldato allo Sporting Lisbona la cifra indicata dalle sentenze del Tas di Losanna, andando così a dirimere la questione, facendosi carico quasi per intero della cifra prevista visto che Leao aveva partecipato, seppur in minima parte, con il 20% dello stipendio pignorato durante i vari gradi di giudizio.

Una volta liberatosi dal fardello della clausola, grazie alla mediazione importante di Giorgio Furlani in questa intricata vicenda, Leao ha rinnovato per cinque anni il suo contratto con il Milan sottoscrivendo, all’interno dello stesso, anche una clausola risolutoria da 175 milioni, aumentata di 25 milioni rispetto a quella precedente che ammontava a 150.