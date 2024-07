A mezzanotte Manchester City-Milan. Gli occhi, però, sono anche sul mercato. La conferma di Furlani

Il Milan ha cominciato ufficialmente la seconda parte della sua pre-stagione con la tournée negli Stati Uniti, la quale avrà il primo grande atto oggi a mezzanotte con l'amichevole tra i rossoneri e il Manchester City di Pep Guardiola. Paulo Fonseca, però, si presenterà alla sfida con una rosa ancora molto ridotta, a causa delle prolungate vacanze per i reduci dalle nazionali e del calciomercato che ha portato il solo Alvaro Morata.

Le parole di Furlani

Secondo Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, non c'è fretta: "L'estate scorsa - ha spiegato in conferenza stampa - abbiamo dovuto rivedere completamente la rosa perché non era quella che volevamo. Quest'estate è diverso. Siamo più tattici e più pazienti e non abbiamo fretta. Abbiamo firmato il nostro numero nove che è stata un'aggiunta importante, per il resto non diciamo nomi precisi, guardiamo tanti giocatori e potenziali acquisti, il mercato finisce a fine agosto e abbiamo tanto tempo".

I colpi attesi

Non c'è fretta vuol dire che gli acquisti arriveranno, probabilmente non subito, ma arriveranno. Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal possono essere chiusi dal club rossonero che può contare sulla volontà di entrambi di trasferirsi in rossonero. Ma da via Aldo Rossi non mollano la presa nemmeno su Youssuf Fofana, anche se la resistenza del Monaco sarà più complicata da piegare. Ci sarà poi da chiudere per l'altro attaccante, con Fullkrug sempre monitorato.