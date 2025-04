live mn Verso Milan-Inter: Leao torna titolare, in avanti c'è Abraham. Gioca Jimenez

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.

14.26 - Secondo quanto riferisce il sito della Lega Serie A, quello di stasera sarà il derby di Milano numero 243 tra tutte le competizioni: 81 successi rossoneri, 70 pareggi e 91 vittorie nerazzurre il bilancio. In particolare, dei 27 confronti disputati in Coppa Italia tra le due formazioni 10 li ha vinti il Milan e nove l’Inter (8N).

14.04 - Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Milan e Inter di questa sera, il doppio ex Cristian Brocchi ha dichiarato su chi saranno gli uomini decisivi: "Dire Leao e Thuram sarebbe 'banale', per questo scelgo Dimarco per l’Inter e Reijnders per il Milan. Senza Lautaro quanto perde l’Inter? Per Conceiçao è un bel vantaggio perché, anche quando a inizio stagione non segnava, l’argentino sapeva come essere fondamentale per la squadra. È uno dei top attaccanti al mondo. Leao di nuovo titolare? Leao è un giocatore forte, con qualità difficili da trovarne. In un contesto di squadra come il Barcellona o il Real, formazioni che hanno una rosa consolidata, lui potrebbe essere un valore aggiunto. Al Milan tutto non può essere sulle sue spalle e uno come Rafa non si può lasciare fuori".

13.45 - Il quarto derby stagionale è importantissimo: stasera, a San Siro, si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia. E il Milan, fuori dalla Champions League ai playoff e al nono posto in classifica in Serie A, dovrà in qualche modo tentare di portare a casa partita e qualificazione (da confermare, eventualmente, il prossimo 23 aprile con il ritorno in casa nerazzurra) per conquistare Coppa Italia e qualificazione diretta in Europa League. Torna Leao titolare, così come Thiaw. Ballottaggio tra Musah e Jimenez: con l'americano titolare, Reijnders giocherà sulla trequarti, mentre con lo spagnolo, l'olandese giocherà al fianco di Fofana con Pulisic più accentrato e l'ex Real, favorito per partire titolare, esterno destro. In avanti Abraham ancora preferito a Gimenez.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio dell'arbitro Fabbri del derby di Milano tra Milan e Inter, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia (il ritorno è in programma il prossimo 23 aprile). Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo a Milanello. Restate con noi!!!