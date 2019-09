COMUNICATO UFFICIALE: un nuovo stadio per Milano

Un progetto di eccellenza a livello mondiale per San Siro e la città di Milano. Il 26 settembre A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano presenteranno i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell'area di San Siro. L'evento segna l'avvio di un percorso di ascolto e confronto con la città, i tifosi e le famiglie.



Milano, 23 settembre 2019 – Il 26 settembre A.C. Milan S.p.A. (Milan) e F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Inter) presenteranno i concept design selezionati per il nuovo stadio, insieme ai piani per un grande progetto di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro.

L'evento segna l'avvio di un dialogo aperto con la Città, in linea con la forte volontà dei club di coinvolgere le comunità locali e i propri tifosi in questo progetto.

Cittadini e fan potranno seguire in diretta l'evento di presentazione sulle piattaforme social e TV dei Club, e in live streaming sul nuovo sito Web www.nuovostadiomilano.com che conterrà tutti i contenuti sull'intero progetto, consentendo di condividere il percorso intrapreso.



I Club continueranno a impegnarsi in modo aperto e costruttivo nel confronto con le Istituzioni locali e con tutti i soggetti interessati, proseguendo nel processo iniziato lo scorso mese di luglio con la presentazione all’Amministrazione Comunale del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” del nuovo Stadio per Milano e del correlato distretto multifunzionale.