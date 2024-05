Gazzetta - La corsa a Zirkzee: Milan, occhio a Juve e Arsenal. Servono 60 milioni

Joshua Zirkzee sarà uno dei protagonisti del mercato estivo, su questo non ci piove. L'attaccante olandese del Bologna ha attirato su di sè gli occhi di mezza Europa con una stagione da 12 gol totali ma soprattutto dal grande valore tecnico, in una squadra che è probabilmente la rivelazione (con il Girona) dei top 5 campionati continentali. La corsa a Zirkzee sarà affollatissima e il Milan, che sogna un nuovo numero 9 dopo Giroud, deve guardarsi sia dal fuoco nazionale che da quello britannico...

Precedenza

Rispetto alla concorrenza, scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan ha il vantaggio di essersi mosso con un leggero anticipo, anche se in sede di trattative di calciomercato questo potrebbe non bastare. Che i rossoneri debbano puntare su un nuovo attaccante è chiaro ormai da tempo ed è ancora più lampante dopo la notizia, che presto sarà anche ufficializzata, dell'addio di Olivier Giroud. Per questo da via Aldo Rossi hanno già messo Zirkzee nel mirino da un po', lui che era un pallino già prima di approdare al Bologna. Ciò che sembra scontato è che gran parte del budget del Milan per il mercato andrà investito sul nuovo attaccante. I rossoneri sembrano disposti ad arrivare a 45-50 milioni di euro ma non sono intenzionati a partecipare ad aste di alcun tipo, che non farebbero altro che alzare il prezzo. Rispetto alle altre pretendenti, i rossoneri possono giocarsi la carta Alexis Saelemaekers, in prestito al Bologna dal Milan e protagonista di una bella stagione: in Emilia vogliono trattenerlo e il suo riscatto vale 10 milioni di euro circa.

Concorrenza

Come detto, il Milan si troverà davanti una folta concorrenza. Le due squadre più temibili, a oggi, secondo la rosea, sono la Juventus e l'Arsenal. I bianconeri sono partiti con un po' di ritardo rispetto ai rossoneri ma vorrebbero inserire l'olandese nella propria squadra, magari a giocare in coppia con Dusan Vlahovic. Altro pericolo arriva dai Gunners che sicuramente sul tavolo mettono offerta economica importante e maggiore appeal del campionato. Tutto però verrà deciso dal Bologna. La sensazione è che la richiesta possa lievitare fino a 60 milioni di euro: questo perché i rossoblù si devono salvaguardare dal 40% dell rivendita che, da accordi precedenti, è dovuto al Bayern Monaco, squadra che ha lanciato Zirkzee nel calcio che conta. I bavaresi con 40 milioni potrebbero anche riportarsi l'olandese a casa, ma con Kane e il givoane Tel appena rinnovato a lungo termine sembra difficile che spendano per affollare ulteriormente il loro parco attaccanti.