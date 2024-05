CorSport - Maignan tra rinnovo, infortuni ed Europeo. Il futuro è in bilico

vedi letture

Mike Maignan è uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio del Milan, ci sono pochissimi dubbi in merito. E con Simon Kjaer e Olivier Giroud che abbandoneranno la nave al termine della stagione, il Diavolo dovrà fare forte affidamento su giocatori di questo calibro e di queste esperienza. Il problema, nel caso specifico del portiere francese, è che anche il suo futuro potrebbe essere lontano da Milanello. Al momento nulla è certo ma è un'eventualità che va considerata.

Alla Leao

Tutto parte, come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, dalla questione sul rinnovo di contratto. Maignan ha un accordo con il Diavolo fino al 2026, dunque per altre due stagioni. Non ci sarebbe troppo da preoccuparsi se non fosse che attualmente il portiere ha uno stipendio basso rispetto al suo reale valore e serve uno sforzo economico importante per trattenerlo. Stando alle indiscrezioni dell'ultimo periodo Maignan avrebbe chiesto un rinnovo alle cifre di Rafael Leao che l'anno scorso, di questi tempi, strappava il suo rinnovo di contratto da giocatore più pagato della squadra. Il club, dal canto suo, ritiene che il giocatore possa valere quei soldi e ritiene anche Maignan come una pedina imprescindibile del proprio scacchiere ma allo stesso tempo ci sono degli effetti collaterali. Il più pericoloso è quello legato agli infortuni: in tre stagioni il francese ha saltato più di un intero campionato, se si considerano le gare in cui è stato assente (comprese le ultime quattro). Dal punto di vista societario sarebbe un rischio pagare così tanto un calciatore fortissimo ma che ha offerto poche garanzie dal punto di vista della continuità fisica.

Europeo alla finestra

Per questa ragione, dal momento che Maignan è giustamente considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo, è possibile che nelle prossime settimane si possa anche pensare a una cessione alla Tonali. Chiaramente il francese porterebbe in dote un consistente gruzzolo da reinvestire sul mercato e, perché no, anche sul suo possibile erede. In questo senso l'unico nome che si è fatto negli ultimi giorni è quello di Diogo Costa, portiere che milita nel Porto e per il quale la richiesta dei lusitani sarebbe di 45 milioni di euro. Tornando a Maignan, la sua valutazione potrebbe lievitare con l'Europeo: quest'estate Mike difenderà da titolare i pali della porta francese e avrà gli occhi di tutto il mondo addosso. Eventualmente, per fare cassa il più possibile, il Milan gradirebbe offerte dalla Premier League. Ma la situazione è ancora tutta in divenire.